Dl Salvini, 130 associazioni e 5mila in piazza: da centrosinistra a centri sociali | Foto

I numeri della stima ufficiale parlano di circa 2500 persone. Altri indicano 5mila. Secondo gli organizzatori addirittura 7-8mila.

In ogni caso, alcune migliaia di genovesi e di stranieri oggi sono scesi in piazza a Genova contro le politiche sull’immigrazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nuova legge su Sicurezza e Immigrazione, approvata dal Parlamento.

In corteo rappresentanti e sostenitori di circa 130 associazioni e partiti di centrosinistra, ma anche centri sociali e, fra gli altri, perfino alcuni scout dell’Agesci rigorosamente “in divisa”. Un mix variopinto di chi è direttamente o indirettamente coinvolto e comunque è a favore del business migranti.

“Migliaia di persone in piazza per una Città e un Paese che accoglie e che non respinge, per l’apertura immediata dei porti e di corridoi umanitari sicuri” hanno spiegato i responsabili di Arci Liguria.