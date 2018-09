Diversi gli interventi in elicottero dei vigili del fuoco

La giornata di oggi, ha visto gli uomini del reparto volo del nucleo elisoccorritori VVF di Genova, protagonisti di numerosi interventi.

Alcuni sono stati prettamente servizi HEMS (hemergency medical service), come nel caso di una donna infartuata, caricata nella piazzola di atterraggio di Montoggio e trasportata all’ospedale San Martino di Genova.

Per altri due interventi invece è stato necessario ricorrere dell’equipaggio completo di elisoccorritori VVF.

Nel primo un ciclista, impegnato in una discesa fuoristradistica in mtb, nella zona delle pietre bianche di Savona, per cause in via di accertamento, è caduto ed ha riportato diversi traumi. Sul posto sono stati verricellati gli elisoccorritori vvf ed il personale sanitario di bordo.

Il ragazzo,s vedese di circa 30 anni, è stato stabilizzato dal medico e recuperato con il verricello dell’elicottero e trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto per il recupero anche i Vigili del Fuoco del distaccamento Vigili del Fuoco di Finale Ligure

Il secondo incidente, sempre nel savonese, questa volta a Colle San Giacomo, ancora un ciclista.

Ad aver bisogno di soccorso questa volta un atleta di nazionalità norvegese, anche lui trasportato all’ospedale di Pietra Ligure.