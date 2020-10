Disobbedienza | Striscione di Azione Frontale: A casa non ci restiamo

Blitz nella notte del movimento di estrema destra Azione Frontale che ha affisso uno striscione di “disobbedienza” su un ponte con la scritta “A casa non ci restiamo. Per ora vi avvisiamo!”.

“In 8 mesi – si legge in una nota di Azione Frontale – il governo di Conte non ha trovato alcuna soluzione per arginare il diffondersi della pandemia e salvaguardare la salute degli Italiani. Ha preso in giro e umiliato i lavoratori imponendo la chiusura delle attività nonostante i costosi strumenti che avevano dovuto acquistare. Ha imposto la didattica a distanza per molti studenti dopo la pagliacciata vergognosa dei banchi con le rotelle. Azione Frontale non permetterà ché l’incapacità di tutto il governo distrugga l’economia e la scuola italiana. Saremo sempre in piazza a fianco del popolo in ogni focolaio di rivoluzione.”