Disastro Mit e autostrade: ispezioni fino al 15 luglio. Ecco il programma degli interventi

Ispezioni fino al 15 luglio e paralisi sulle autostrade liguri.

Secondo quanto riferito oggi dai responsabili di Autostrade per l’Italia al governatore Giovanni Toti, il piano degli interventi prevede:

“Notte tra l’8 e il 9 luglio.

Ispezione delle gallerie della A7 tra l’allacciamento A7/A12 e Bolzaneto in direzione Milano. In caso di mancata riapertura: mantenimento dell’attuale provvedimento già attivo che prevede l’uscita obbligatoria a Bolzaneto in direzione Genova in vigore dall’8 luglio.

Notte tra il 9 e il 10 luglio (per due notti consecutive).

Ispezione della galleria della A10 tra l’allacciamento A10/A26 e Arenzano in entrambe le direzioni e ispezione delle gallerie della A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova.

Per quanto riguarda la A10, in caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto tra l’allacciamento A10/A26 e Varazze in direzione Savona e del tratto Arenzano-allacciamento A10/A26 in direzione Genova con rientro in autostrada a Varazze in direzione Savona.

Per quanto riguarda la A7, in caso di mancata riapertura: estensione della chiusura già attiva in A7 al tratto Busalla-Genova Ovest in direzione Genova per i soli veicoli leggeri.

Giorno 10 luglio.

Dalle 23 riapertura delle gallerie Provenzale e Pallavicini della A10 e quindi delle uscite di Pegli e Prà venendo da Genova. Autostrade informa che per cinque giorni i mezzi pesanti che sulla A26 con provenienza Gravellona sono diretti verso Genova verranno obbligatoriamente deviati in A7.

Notte tra il 10 e l’11 luglio.

Ispezione delle gallerie della A10 tra l’allacciamento della A10/A26 e Arenzano in entrambe le direzioni. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto fino a Varazze in direzione Savona e del tratto Arenzano-allacciamento A10/A26 in direzione Genova. Il rientro in autostrada in direzione Savona è previsto alla stazione di Varazze.

Ispezione delle gallerie della A7 tra l’allacciamento A7/A12 e Genova ovest in direzione Genova. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto tra l’allacciamento A7/A12 e Genova ovest in direzione Genova.

Notte tra l’11 e il 12 luglio.

Ispezione gallerie della A10 tra Arenzano e allacciamento A10/A26 in direzione Genova. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto Arenzano-allacciamento A10-A26 in direzione Genova (per 3 notti consecutive).

Notte tra il 12 e il 13 luglio.

Ispezione gallerie della A10 tra Arenzano e allacciamento A10-A26 in direzione Genova. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto Arenzano-allacciamento A10-A26 in direzione Genova.

Notte tra il 13 e il 14 luglio.

Ispezione gallerie della A10 tra Arenzano e allacciamento A10-A26 in direzione Genova. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura del tratto Arenzano-allacciamento A10-A26 in direzione Genova.

Ispezione delle gallerie della A12 sullo svincolo di Genova Est. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura della stazione di Genova Est in entrata e in uscita.

Ispezione delle gallerie della A12 sullo svincolo di Chiavari. In caso di mancata riapertura: mantenimento della chiusura della stazione di Chiavari in entrata e in uscita”.