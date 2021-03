Disastro autostrade, ancora code e rallentamenti intorno a Genova

Ennesima mattinata di passione sulle autostrade intorno a Genova con ripercussioni sulla viabilità ordinaria. La situazione alle ore 9.00.

Sulla A7 Serravalle-Genova proseguono i lavori di manutenzione della galleria Monte Galletto situata tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano ed è chiuso il tratto tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto fino alle 06:00 del 01/04/2021.

Inoltre è chiuso il bivio A7-A12 per le provenienze da Milano verso Livorno.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova dal Km 131.7 in direzione Genova, è presente una coda di 5 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A10 ci sono code tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto e tra Arenzano e il bivio con la A26, sempre in direzione Genova.

Sulla A10 Genova-Savona-ventimiglia dal Km 12.6 in direzione Genova, è presente una coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Genova, è presente una coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

Sempre sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 28.4 in direzione Rosignano, c’è una coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

Sulla A12 Entrata di Chiavari chiusa in entrambe le direzioni fino alle 06:00 del 13/03/2021. Entrata consigliata verso Genova: Lavagna. Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Sulla A26 si segnalano invece, in direzione nord, 3 km di coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 8 in direzione Genova Voltri, è presente una coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sempre sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce al Km 3 in direzione Gravellona Toce, è presente una coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

In merito ai lavori sulla A7 alla galleria Monte Galletto e alla chiusura del tratto, Autostrade per l’Italia precisa che:

“con l’impossibilità di raggiungere Milano attraverso la A7, il traffico viene deviato sulla A26 oppure sulla viabilità ordinaria con l’ingresso a Bolzaneto. In alternativa sarà possibile entrare a Genova Ovest, seguire per la A10 Genova – Savona, prendere la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce e raggiungere la A7 seguendo le indicazioni per Milano.

Per i mezzi pesanti in uscita dal porto di Genova e diretti verso Milano, a seconda del varco di provenienza, i percorsi consentiranno l’ingresso alle stazioni di Genova Ovest o Genova Aeroporto – da cui proseguire lungo il percorso A10/A26/A7 – oppure di Bolzaneto da cui entrare in A7.”

Il traffico aggiornato in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do