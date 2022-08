Disagi e code sulle autostrade genovesi A7 e A26

Le code sono determinate prevalentemente dai cantieri che generano restringimenti

Se, questa mattina, la situazione dei treni nel genovesato è drammatica con ritardi di oltre un’ora e i pendolari davvero infuriati, autostrade non è da meno.

Ancora disagi, infatti, per chi utilizza la rete autostradale genovese a causa del traffico intenso e per la presenza di cantieri che riducono la carreggiata.

Sempre sulla A7 dal Km 120.7 in direzione Milano, coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per Riduzione di carreggiata.

In A7 al Km 105.1 in direzione Milano, coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dal Km 17.3 in direzione Gravellona Toce, è presente una coda di 3 km tra Masone e Ovada per lavori

In A26 al Km 2.3 in direzione Gravellona Toce, altra coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per Riduzione di carreggiata

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 0 in direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time