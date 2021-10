Disabilità, “Kart e Guida sicura” in piazzale Kennedy, si sono accesi i motori questa mattina per la due giorni di Open day

Disabilità, “Kart e Guida sicura” in piazzale Kennedy, rivolta a persone diversamente abili con patenti speciali.

Organizzata in piazzale Kennedy dal Cip-Comitato Italiano Paralimpico e dall’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Genova, in collaborazione con Inail Liguria e Fisaps-Federazione Italiana sportiva automobilismo patenti speciali, ha registrato 50 partecipanti alle lezioni di guida sicura e circa 30 prenotazioni per una prova di guida dei kart, appositamente modificati, con piloti Fisaps.

Al taglio del nastro, l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli che, insieme al coordinatore Consulta Handicap Claudio Puppo e al presidente Cip Liguria Gaetano Cuozzo, ha ricordato “l’importanza di un evento realizzato, dopo vent’anni di assenza in città, con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di guidare in sicurezza”.

L’intenzione degli organizzatori è dare una periodicità alla manifestazione.

La due giorni si articola in lezioni teoriche e su pista: tecnici e piloti Fisaps insegneranno ai partecipanti come condurre in sicurezza il veicolo e gestire le situazioni di pericolo, con vetture e con i kart.