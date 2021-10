Per la 12^ volta di fila si svolgono oggi, sabato 9 ottobre, in tutta Italia, manifestazioni contro il Green pass che, a partire da venerdi 15, sarà esteso a tutti i lavoratori.

I vari comitati organizzatori, in particolare “Basta dittatura”, “No green pass- adesso basta!”, “Io apro!” ed altri, hanno invitato e dato appuntamento ai manifestanti a Roma in piazza del Popolo alle ore 15 e, “per chi non può, in tutte le strade d’Italia”.

“La dittatura – si legge in una nota su Telegram – pensa che bloccando un canale riescano a fermare o far diminuire i partecipanti alle proteste,❗️DIMOSTRIAMOLI CHE INVECE SAREMO ANCORA DI PIÙ!”.

No dittatura, adesso basta! sul proprio canale Telegram invita ad esporre dalla propria finestra un tricolore: “In segno di solidarietà mettiamo tutti una bandiera italiana fuori dai nostri balconi o finestre 🇮🇹

🙏Non cadete in errore l’Italia e la bandiera sono le nostre, e’ il nostro governo che non va bene ed e’ corrotto. Ma la bandiera e’ quella che hanno protetto i nostri nonni … Quindi non ha colpa. Oggi la colpa e’ di chi l’ha sporcata con lo schifo che stanno facendo allora noi ripuliamola facendogli vedere chi è il popolo ITALIANO”.

Il fine è quello di bloccare la capitale anche facendo confluire auto e mezzi pesanti.

In effetti, già dal primo mattino viene egnalata un’aumento delle presenze a Roma.”