Diano Castello aderisce a “Lavanda della Riviera dei Fiori” e così fino ad oggi sono 38 i Comuni che fanno parte di questo sodalizio

Diano Castello aderisce a “Lavanda della Riviera dei Fiori”, continua a crescere il numero di Comuni che scelgono di aderire al progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® raggiungendo quota 38. È di qualche giorno fa la notizia che anche il Comune di Diano Castello (IM) è entrato a far parte del sodalizio.

È la stessa Amministrazione a darne notizia sulla pagina Facebook del Comune: «Diano Castello aderisce all’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, un’idea volta alla valorizzazione del patrimonio e della storia locale.

L’adesione dell’Ente a tale associazione permetterà ai produttori di lavanda situati nel territorio comunale di coltivare la lavanda “Officinalis IMPERIA”, uno speciale tipo di lavanda senza canfora e perciò edibile e particolarmente adatta per l’uso in ricette sia dolci che salate.

Alcune aziende agricole locali hanno già iniziato la coltivazione, che grazie all’adesione del Comune, sarà così anche pubblicizzata sul portale dedicato, al link https://www.lavandarivieradeifiori.it/Default.aspx?c=64&l=it

Un’altra iniziativa dell’Amministrazione, volta alla valorizzazione del proprio territorio e dei suoi prodotti naturali».

«Si tratta di una adesione particolarmente importante – commenta il coordinatore del progetto Cesare Bollani – Diano Castello è una realtà particolarmente incentrata sulle attività agricole: non a caso è sede di coltivazioni di ulivi per la produzione di olio e di vitigni per la produzione del Vermentino. A questo oggi si aggiunge anche la coltivazione della Lavanda Officinalis IMPERIA che va ad incrementare ulteriormente la varietà di produzioni».

L’aspetto agricolo non è l’unico che merita di essere sottolineato; infatti, molti dei Comuni rientranti nel progetto della Lavanda della Riviera dei Fiori® utilizzano questo marchio anche per la promozione del territorio e del turismo, proponendo eventi tematici in cui la lavanda e tutti i suoi derivati diventano protagonisti. Un esempio riuscito di simili eventi sono quelli organizzate nei mesi di giugno e luglio a Pietra Ligure e Pigna.

www.lavandarivieradeifiori.it info@lavandarivieradeifiori.it

Per ulteriori informazioni è possibile visionare il sito www.lavandarivieradeifiori.it oppure scrivere a info@lavandarivieradeifiori.it