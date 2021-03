Derby, Tonelli: Bravi a credere nella rimonta

Lorenzo Tonelli sa come farsi perdonare. Dopo la sbavatura sul vantaggio rossoblù nel derby della Lanterna numero 105, il difensore ha messo le cose a posto con un colpo di testa bello e preciso. «Meno male – ammette il difensore -, anche perché la partita è stata abbastanza bloccata e credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Abbiamo preso un gol evitabile, però siamo stati bravi a crederci. Abbiamo reagito bene, abbiamo voluto fortemente recuperarla e ce l’abbiamo fatta».

Occasione. Nota statistica un difensore della Samp non entrava nel tabellino nella stracittadina dal 2009, un’era calcistica fa. Autore di quella rete: Hugo Campagnaro. «Quest’anno non avevo ancora segnato – specifica il numero 21 – e tra l’altro un fisioterapista si sentiva che sarebbe successo: me lo aveva detto. Fare gol è sempre bello e questa è stata l’occasione migliore per farlo».