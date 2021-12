Derby della Lanterna numero 77 in Serie A, i precedenti vedono 18 successi rossoblù contro i 29 blucerchiati – completano il computo 29 pareggi.

Il Genoa ha ottenuto un successo e due pareggi negli ultimi tre derby contro la Sampdoria in Serie A e potrebbe restare imbattuto per quattro stracittadine genovesi di fila per la prima volta dal marzo 1992 (una vittoria e quattro pareggi in quel caso).

Il Genoa ha vinto solo uno degli ultimi 10 Derby di Genova in Serie A (4N, 5P), restando a secco di reti cinque volte nel parziale. Genoa e Sampdoria hanno pareggiato, con il punteggio di 1-1, gli ultimi due incontri di campionato e non arrivano a tre pareggi consecutivi nella competizione dall’aprile 1994. Il punteggio più frequente in Serie A tra Genoa e Sampdoria è il pareggio per 1-1, esito di 14 precedenti, inclusi i due derby del campionato 2020/21.

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Genoa e in Serie A ha fatto meglio solamente tra il 1973 e il 1983, quando arrivò a quota sette di fila. Questa sarà solo la seconda volta che Genoa e Sampdoria giocano un derby di Serie A di venerdì: la precedente risale al primo novembre 1957 (Giorno dei Santi): si giocava il recupero per un’impraticabilità di campo che aveva cancellato l’appuntamento originariamente previsto il 20 ottobre.

Passò alla storia come “il derby di Julio Abbadie”: il talentuoso uruguaiano, detto El Pardo, eletto migliore in campo dai cronisti dell’epoca. 3-1 in rimonta per il Grifone, grazie alle reti di Firotto, Corso e Leoni (Firmani aveva segnato la prima rete per i blucerchiati). L’ultimo derby di Genova di campionato vinto in rimonta risale all’aprile 1995: vantaggio blucerchiato di Platt, capovolgimento genoano con Van’t Schip e Skuhravy.

PRECEDENTI IN CASA DEL GENOA

Dopo aver vinto tre derby consecutivi da squadra ospitante tra il 2009 e il 2011, il Genoa ha ottenuto solo tre punti, grazie a tre pareggi, nelle nove sfide più recenti; i rossoblù non sono mai rimasti per 10 gare casalinghe senza successi contro la Sampdoria in Serie A. 5

Genoa – Sampdoria Serie A – 10/12/2021 L’ultimo successo del Genoa da squadra ospitante contro la Sampdoria in Serie A risale al maggio 2011 (2-1 grazie alla rete al 97º di Mauro Boselli): da allora appunto tre pareggi e sei successi blucerchiati. In totale sono 38 i precedenti Derby di Genova in Serie A con la squadra rossoblù padrone di casa: bilancio di nove vittorie per gli ospitanti, contro le 15 degli ospiti – 14 pareggi. La Sampdoria ha trovato il gol in tutti gli ultimi 10 incontri di Serie A in casa del Genoa, striscia record per i blucerchiati: l’ultima volta che il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in un match interno di campionato contro la Sampdoria risale a novembre 2009 con Marco Amelia a difendere i pali.