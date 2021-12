Samp, D’Aversa sul derby: vittoria per riaccendere la luce

Il giorno della vigilia del derby, Roberto D’Aversa ha incontrato i media, mostrando idee chiare e grandissima carica.

«In questo momento sembra tutto nero ma è doveroso da parte mia cercare di vedere le cose un po’ più a colori e il derby ci può permettere di riaccendere la luce.

Il primo pensiero lo voglio rivolgere al presidente Massimo Ferrero: mi auguro che possa risolvere il più velocemente possibile la situazione che sta attraversando.

La seconda considerazione è per la Sampdoria, intesa come club. In una situazione difficile come quella degli ultimi giorni, stanno emergendo unità d’intenti e compattezza, organizzazione e struttura: sono orgoglioso di esserne l’allenatore».

Fianco. Il mister si rivolge poi alla squadra e ai tifosi.

«Con i miei ragazzi ci stiamo preparando ad affrontare il derby, sappiamo quanto è importante questa partita – prosegue D’Aversa – dobbiamo essere bravi a isolarci da tutte le difficoltà che questa settimana ha portato con sé.

Affrontiamo una partita che non va giocata, va vinta. Negli occhi di ognuno di noi sto vedendo quella determinazione necessaria per andare in campo ed essere protagonisti.

L’ultimo appello è per i tifosi: siamo nella tempesta più totale, per conquistare un risultato positivo è importante il loro sostegno, la loro presenza al nostro fianco».