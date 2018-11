Derby, ci siamo: ecco le probabili formazioni del Ferraris

Questa sera ore 20.30 allo Stadio Ferraris via al derby dopo due settimane Lunghissime di attesa vista la sosta per le nazionali.

In casa Genoa non convocato l’ex Zukanovic, ancora fiducia per Radu in porta e Piatek titolare in avanti.

Nella Samp solita formazione tipo con Linetty che è ancora out, ci sarà Jankto a completare la mediana di mister Giampaolo. Defrel-Quaglia coppia gol in avanti.

Genoa-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. …

Indisponibili: Marchetti.

Squalificati:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella. …

Indisponibili: Regini.

Squalificati: Linetty.

fc