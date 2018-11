Derby, ultimi biglietti ancora disponibili prima del match

Domenica i biglietti per assistere al derby saranno reperibili dalle ore 10 al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie Ticketone aperte nei festivi e a oltranza sul sito www.ticketone.it.

Dalle ore 17 entreranno in servizio anche le biglietterie presso lo stadio Luigi Ferraris, in via Monnet, fronte Tribuna, per la messa in vendita delle residue giacenze per Tribuna Superiore e Inferiore, oltre che per il Settore 6 riservato ai supporter sampdoriani.

Ci saranno ancora disponibilità. All’interno del settore Distinti sono stati istituiti corner con attività di intrattenimento: realtà aumentata, scuola free-style, tiri di precisione. Nelle sale hospitality della tribuna sono stati installati tavoli per cimentarsi con il subbuteo. Tanti gli osservatori accreditati. Molti gli spettatori in arrivo dall’estero.