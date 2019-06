Demolizione Ponte | Esami spostati quasi per tutte le scuole

Circa gli esami di maturità previsti per la giornata di 28 giugno, giorno in cui verrà demolito il lato est del Ponte Morandi con l’uso dell’esplosivo, è stata fatta richiesta al Miur, di spostare tali esami, viste le difficoltà che si riscontreranno per il traffico.

“In vista della giornata di difficoltà per gli spostamenti – ha spiegato l’assessore Cavo – abbiamo fatto richiesta al Miur di far partire una circolare contenente l’invito a non calendarizzare esami per questo giorno. Praticamente tutte le scuole di Genova hanno accolto l’invito”.

Quattro gli istituti che hanno deciso di calenadrizzare comunque gli esami, si tratta di:

Istituto Majorana Giorgi (una commissione);

Liceo Pertini (una commissione);

Liceo cassini (3 commissioni);

Liceo King.