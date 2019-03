Demolizione avanti tutta: stanotte terzo pezzo giù, sabato esplosivi per pila 8

Demolizione Ponte Morandi. Avanti tutta. Tagliato il pezzo numero tre.

Alle 18.30 di oggi è quindi cominciata la discesa della terza “trave gerber” di quasi 900 tonnellate di peso sul moncone ovest, tra la pila 5 e la pila 6.

Le prime due travi erano state smontate con la stessa procedura il 9 e il 20 febbraio scorsi.

Secondo quanto previsto, l’impalcato dovrebbe scendere a terra nel giro di 8 o 10 ore (circa lo stesso tempo degli altri due già demoliti).

Nel frattempo gli esperti di esplosivi della ditta incaricata degli interventi di demolizione delle pile stanno lavorando sulla pila 8. L’abbattimento è previsto per sabato prossimo.

Domani è in programma la riunione della Commissione esplosivi in Prefettura a Genova per l’esame degli ultimi dettagli e il via libera definitivo alla demolizione.