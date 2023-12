Delfino torna in tribunale per le violenze subiti in carcere

Luca Delfino, l’uomo che nel 2007 uccise a coltellate l’ex compagna Antonella Multari nel centro di Sanremo e per il quale reato ha già scontato la pena di 16 anni e 8 mesi, torna in tribunale.

Questa volta non in qualità di imputato, ma come parte lesa e parte civile per le lesioni e le estorsioni subite nel 2018 nel carcere di Pontedecimo da due detenuti.

Di questi uno è già stato condanno a 10 anni in primo grado con pena ridotta a sei anni e 9 mesi in appello. L’altro, che si era reso irreperibile, potrebbe essere giudicato oggi.

Delfino si trova attualmente rinchiuso da circa quattro mesi dalla Rems di Pra’, dove dovrà rimanere per sei anni in quanto ritenuto semi infermo di mente.