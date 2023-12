Mostrati! Arte a Santa Maria di Castello

Oggi è stata inaugurata “Mostrati!”, presso l’hub del Sestiere del Molo presso il Chiostro di Santa Maria di Castello, centro nevralgico del patto di comunità dei caruggi del capoluogo ligure.

La mostra è uno dei tanti eventi di riqualificazione degli spazi vissuti dai residenti, nell’ottica di creare un ambito comune per tutto il territorio del centro storico grazie al coinvolgimento delle persone a tutti i livelli, da chi lo viva a chi ne faccia esperienza come turista o per lavoro.

Lo spazio del chiostro che offre wifi gratuito, servizi igienici ed un “pit stop baby” per genitori dei più piccoli ma anche un luogo di formazione e molto altro.

Questa è la prima mostra di una lunga serie dedicata agli artisti locali, spiega Alessandra Cecchini coordinatrice di zona per il sestiere molo come coop.

Agorà, in collaborazione con una rete di soggetti pubblici tra cui il Comune di Genova, dove l’arte si fa cura in quanto presenta opere di persone con differenti abilità guidate da maestri e professionisti del settore, i quali espongono i loro lavori. La mostra, aperta fino al 23 dicembre è visitabile liberamente dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in via Santa Maria di Castello 33. Roberto Polleri