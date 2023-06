Deiva marina in Piazza Bollo il gran finale con l’istituto ISA 23, giovedì 8 giugno, dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30

Il corso curricolare tenuto da Officine Papage, realizzato grazie al Comune di Deiva Marina e Fondazione Compagnia di San Paolo con il progetto Next Generation We, ha avuto come protagonista un tema ben preciso, Il rifiuto.

Gli alunni compresi tra la prima elementare e la terza media, guidati dall’operatore Teatrale Emanuele Niego, si sono proprio interrogati su questo e hanno riproposto in scena tutte le domande e le suggestioni createsi durante il percorso: rifiutarsi, essere rifiutati, rifiutare, essere un rifiuto e perché no, sentirsi un rifiuto. Il corso si è sviluppato partendo da Novembre 2022 con una prima parte di training di teatro educazione, per poi avviarsi da Gennaio 2023 nella costruzione vera e propria della messa in scena dei rispettivi spettacoli.

Giovedì Piazza Bollo si riempirà di studenti per mostrarvi le 5 realizzazioni prodotte dai ragazzi. Ecco i titoli e il programma: “La favola del boccale Serge”, “Il programma dei cestini speciali”, “La prigione dei rifiuti”, “Intervista al centro di raccolta”, “Il condominio dei rifiuti”.

“Investire nella cultura e nei giovani” ha dichiarato la sindaca Alessandra Avegno – “significa anche investire in un futuro migliore ecco perché spero che questo sia solo il primo di una serie di progetti teatrali educativi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e invito tutti ad assistere allo spettacolo”

Ingresso libero