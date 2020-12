Deiezioni canine ad Imperia, due proprietari multati per 300 euro

La polizia locale di Imperia ha elevato a due proprietari di cani che non hanno raccolto le deiezioni dei propri animali, due verbali da 300 euro ciascuno.

In entrambi i casi le contravvenzioni sono state accertate tramite l’impianto di videosorveglianza cittadino.

“Gli agenti – afferma il sindaco di Imperia, Claudio Scajola – stanno provvedendo a identificare altri cittadini, immortalati nello stesso atteggiamento di spregio verso gli spazi pubblici. Proseguono inoltre i controlli in borghese, per verificare che chi esce per una passeggiata con il proprio cane sia dotato di sacchettini e bottiglietta d’acqua, come da recente ordinanza.”