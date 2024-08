Degrado e droga nei caruggi, la renziana Paita: serve l’Esercito

“La situazione sempre piu’ allarmante dello spaccio di droga nel Centro storico di Genova impone decisioni immediate. Serve l’intervento dell’Esercito per far fronte all’emergenza e ristabilire la presenza dello stato”.

Lo ha riferito oggi l’attuale senatrice spezzina di Italia Viva ed ex candidata presidente di Regione Liguria per il Pd e il centrosinistra Raffaella Paita.

“Le strade del Centro città e interi edifici – ha aggiunto Paita – sono ormai in mano agli spacciatori di droga, gli episodi di violenza si susseguono in una escalation drammatica.

E’ necessario restituire un senso di sicurezza ai cittadini attraverso il presidio da parte di personale in divisa.

Credo che la riqualificazione del Centro storico e la sua restituzione ai genovesi debba essere il grande obiettivo dei prossimi anni anche della giunta regionale che dovra’ sostenere un progetto di riqualificazione.

E’ un obiettivo fallito in passato da molte, amministrazioni ma non piu’ rinviabile. I residenti e gli operatori commerciali non vanno lasciati soli”.