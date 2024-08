FGI Yacht Group collabora con Anvera per approdare al mercato nordamericano

Fort Lauderdale – FGI Yacht Group, che opera nel settore degli yacht personalizzati, charter e nuove costruzioni, ha annunciato una partnership esclusiva con Anvera, rinomato cantiere italiano di imbarcazioni sportive di lusso, spesso descritte come la “Supercar del mare”.

Questo accordo permette a FGI Yacht Group di diventare l’unico rappresentante della divisione Chase Boat di Anvera negli Stati Uniti, guidata da David Montello, aprendo così una nuova nicchia di mercato di lusso per clienti esigenti.

“Siamo entusiasti di introdurre le straordinarie imbarcazioni di Anvera nel mercato nordamericano,” ha dichiarato Frank Grzeszczak Jr, Vice Presidente e Sales Broker di FGI Yacht Group.

“Il loro impegno verso l’eccellenza e la personalizzazione rispecchia perfettamente le aspettative dei nostri clienti, che cercano unicità e qualità. Queste imbarcazioni non sono solo barche, ma vere opere d’arte galleggianti.”

Le imbarcazioni Anvera si distinguono per design innovativo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni ineguagliabili. Realizzate in fibra di carbonio e dotate di motori potenti, offrono un rapporto peso-potenza eccezionale, garantendo velocità ed efficienza.

Ogni imbarcazione è un capolavoro su misura, progettata per riflettere lo stile e le preferenze individuali dell’armatore.

“Queste imbarcazioni rappresentano una perfetta fusione di stile e funzionalità, offrendo un prodotto unico nel mercato,” ha affermato David Montello.

“I nostri clienti americani cercavano qualcosa di veramente straordinario, e Anvera è in grado di offrire proprio questo. Siamo pronti a rivoluzionare il mercato dei day cruiser e dei chase boat in Nord America.”

Guidata dal presidente e principale investitore Giancarlo Galeone, Anvera ha rivoluzionato il settore delle imbarcazioni di lusso, creando yacht che permettono di vivere il mare in modo sostenibile e ad alte prestazioni.

Ogni dettaglio è curato con attenzione meticolosa durante il lungo processo di costruzione, garantendo imbarcazioni di altissima qualità.

“La nostra partnership con FGI Yacht Group segna un nuovo entusiasmante capitolo per Anvera nel mercato americano,” ha dichiarato Galeone.

“L’eccellenza e la profonda conoscenza del mercato statunitense di FGI fanno di loro il partner ideale per presentare le nostre imbarcazioni uniche a una clientela che esige il meglio.”

L’entusiasmo cresce mentre FGI Yacht Group si prepara a presentare il primo Anvera 48 completamente equipaggiato negli Stati Uniti, con arrivo previsto per ottobre, in tempo per il Fort Lauderdale International Boat Show.

I potenziali acquirenti sono invitati a partecipare a un’esclusiva prova in mare per sperimentare la versatilità delle imbarcazioni Anvera, ideali sia come day-cruiser che come tender per superyacht.