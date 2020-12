Dealit, il Re del Crossover italiano torna con Serial

Generi musicali differenti, a tratti opposti, si fondono alla perfezione nello stile unico ed inconfondibile di Dealit, rapper, musicista e cantautore fiorentino che torna a stupire

Dopo aver ottenuto ottimi riscontri con le precedenti release, “Help” e “Punk Flow” ed essere stato accreditato come una delle proposte più interessanti del nuovo panorama underground italiano, Dealit, con la sua personalissima impronta stilistica e la rara capacità di unire magistralmente sonorità fresche ed attuali a generi diversissimi tra loro, torna sulle scene con un brano incalzante e potente, ma al tempo stesso riflessivo, intimista e ricco di colori: colori vivaci che si alternano al bianco e nero, per descrivere in musica l’arcobaleno di emozioni che tutti noi attraversiamo nel corso dell’esistenza.

Il testo del pezzo, che si posa su un elettrizzante crossover di Rap, Hip Hop e Punk-Rock, con sfumature Pop, descrive gli stati d’animo ed i punti di vista dell’artista sulla fugacità della vita e del tempo, visto come un nemico impossibile da sconfiggere.

Il tempo, questa la parola chiave di “Serial”, quelle lancette che con il loro ticchettio folle e frenetico scandiscono la vita di ciascuno di noi, portandoci a correre una maratona estenuante – «seguo il fondo con la corda al collo» – verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Dealit, con lucidità ed intelligenza, in questo brano ironizza, prendendosi gioco di quel nemico che scorre difilato, tra sbalzi d’umore, apatia – «sto muovendo un incubo sveglio unito al cazzeggio» – e riflessioni su quell’individualismo – «muoio, freddo, intorno il vuoto» – che la società moderna sembra promuovere.

«Comunque vedi il dramma (beh dunque?), quello che ti insegnano che porta a rinunce» – un dialogo tra sé e sé che punta i riflettori non soltanto sul tema tempo, ma anche sulla cultura contemporanea, sfociando in una ricerca profonda e personale del proprio percorso, tra i grovigli della quotidianità -«sveglio da quel coma ripercorro la luce» -, per giungere infine, dopo tanta strada in salita percorsa, a ritrovare ciò che siamo realmente, la nostra vera essenza, liberi da stereotipi, categorizzazioni ed imposizioni- spesso mascherate da linee guida – temporali ed intellettuali.

«Sono certo che un giorno mi riprendo me stesso,

il collo è steso nella ghigliottina di un threshold,

sono cieco davanti al lusso del senza senso».

Biografia.

Alessio De Felice, in arte Dealit, è un cantautore, musicista e produttore fiorentino, nato il 30 Giugno 2001. Si avvicina alla musica da giovanissimo, iniziando a studiare chitarra classica ed elettrica a soli 10 anni. Nel 2016 comincia il suo percorso artistico, dando vita ad un genere molto personale e facilmente riconoscibile, un crossover tra Hip Hop, Rap e Pop, con sfumature ed influenze Punk Rock. Nel corso degli anni partecipa a molti eventi live locali, suonando anche, occasionalmente, in diverse formazioni ed esibendosi con loro in qualità di chitarrista e/o cantante. Nel 2018 pubblica l’album d’esordio “Shot” e nel 2020 i suoi nuovi inediti, grazie a rime dirette, un flow fluido, testi minuziosamente curati ed un’impronta stilistica personalissima, riscuotono un ottimo successo di pubblico e critica, portandolo ad essere riconosciuto come una delle proposte più interessanti del panorama underground italiano.