De Ferrari, domani presidio di solidarietà al popolo afghano

Associazioni in piazza a Genova, domani pomeriggio, per testimoniare solidarietà al popolo afghano in ostaggio dei talebani islamici.

La manifestazione è stata lanciata da Amnesty international e ha raccolto l’adesione di una trentina di realtà, tra cui Emergency e Fridays for future.

“Proteggiamo le migliaia di afghane e afghani che rischiano ogni giorno di più di subire rappresaglie violente” è l’appello degli organizzatori, che elencano una serie di richieste.

“Garantire protezione, evacuazione e canali sicuri di movimento; monitorare i diritti umani nel Paese; assicurare il rispetto del principio di non respingimento e l’astensione da pratiche illecite come respingimenti, deportazioni e rimpatri forzati”.

L’appuntamento è alle 18 in piazza De Ferrari, in contemporanea con il presidio settimanale dell’ora in silenzio per la pace.