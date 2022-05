Danzatrici albenganesi in luce a Massa Carrara

ALBENGA- Una serie di ottimi piazzamenti sono stati ottenuti dalle giovani atlete ingaune che hanno preso parte ai campionati italiani di danza. Le gare si sono svolte a Massa Carrara, presso il salone fiera; ad organizzarli la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

La manifestazione ha visto impegnati, in rappresentanza della Regione Liguria, i ballerini e le ballerine della Danceland ASD di Albenga, che erano guidate dalla Maestra Gabriella Pancetti. Questi i risultati migliori ottenuti durante i Campionati Nazionali di Danza Classica: nella categoria B (che comprende atleti dai 13 ai 16 anni) solo misto, prestazione maiuscola per la ballerina Ginevra Di Benedetto che, dopo aver passato il taglio delle semifinali, ha terminato la gara con un ottimo terzo posto. Ottimo piazzamento anche per la danzatrice Sveva Zarrillo che, alla sua prima partecipazione, ha conquistato il terzo posto nella categoria C ( vi partecipano gli atleti daigli 8 ai 12 anni) solo misto.

Sempre nella Categoria C, specialità Duo, buon quarto posto per Anita Bacci e Chiara Arimondo.

Appuntamento al prossimo anno a Rimini per migliorare quanto di buono fatto quest’anno.

CLAUDIO ALMANZI