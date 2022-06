Varazze si prepara ad una estate di eventi

Varazze si prepara per un’estate indimenticabile, con una programmazione di eventi estivi all’ altezza della meravigliosa località turistica.

“Predisponendo iniziative di vario genere adeguate ai diversi target turistici di riferimento e alternando le iniziative nei diversi rioni cittadini – interviene il Sindaco – Varazze diventa meta turistica di eccellenza dopo due anni di restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19. Per realizzare i vari eventi turistici e culturali è stata fondamentale la collaborazione tra assessorati ed il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria e di alcune di quelle iscritte all’Albo comunale.

Il ritorno di “Varazze Città delle donne” che dal lontano 1992 contraddistingue la Città con un marchio unico e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, darà lustro e occasione per organizzare eventi, attività ed esperienze per dare voce all’universo femminile, per una Città a misura, rispetto e amore della donna, ogni giorno dell’anno”.

I ragazzi potranno assistere il 23 Luglio al grande concerto dei ” The Kolors” che si terrà in Viale Nazioni Unite.

Con 120milioni di stream su Spotify e 13 dischi di Platino, i The Kolors calcheranno il palco e le scene di Varazze presentando il loro ultimo singolo“BLACKOUT”.

La band composta da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona, ha raggiunto il successo nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

La band multiplatino ha pubblicato in questi ultimi anni, brani che hanno ridisegnato il profilo della band capitanata da Stash Fiordispino raccontando canzone dopo canzone la crescita artistica e umana di questi ragazzi appassionati di punk, rock e musica elettronica.

I The KOLORS, che hanno iniziato a muovere i primi passi nei locali di Milano, esibendosi dal vivo, dal 2009. Sono riusciti in pochi anni a costruirsi un personalissimo sound che li rende riconoscibili fin dal primo ascolto.

Anche l’immaginario visivo a cui la band far riferimento è sempre più coerente con le scelte artistiche come conferma il nuovo brano “BLACKOUT”.

L’Amministrazione Comunale ha voluto dedicare l’intero mese di giugno al racconto delle donne. Iniziativa che si ripeterà ogni anno.

Momenti di riflessioni e confronto, spettacolo, cultura e danza per raccontare le varie sfaccettature dell’universo femminile. Dal vissuto personale alla sfera sentimentale, sino all’impegno sociale le moderne guerriere impegnate sempre su più fronti, dando il massimo di se stesse. Donne vincenti sul campo personale e professionale dove la cantante Nicole Magolie, sudafricana ma savonese d’adozione, è stata scelta come testimonial di «Varazze Città delle donne 2022″.

Primo appuntamento il 4 giugno con il concerto di Margherita Zanin alle ore 21,00 nella centralissima Piazza Nello Bovani che con un tributo al grande Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa, interpreterà la sua poetica.

Venerdì 10 giugno alle 21.00 in Piazza Sant’Ambrogio sarà l’occasione per ascoltare i ragazzi del Liceo Coreutico ad indirizzo musicale, Sandro Pertini di Genova con l’ Orchestra fiati e percussioni.

Sabato 11 giugno appuntamento sempre in Piazza Nello Bovani alle ore 21,00 lo spettacolo “Memorie di una ciciona” con Simonetta Guarino, autrice e comica di Zelig.

L’attrice racconterà aneddoti, vicissitudini, situazioni divertenti, buffe, imbarazzanti ed esilaranti di una donna over-size.

Venerdì 17 giugno lo spettacolo si sposterà nella splendida cornice del Giardino delle Boschine, che ospiterà “Il Sipario strappato” che presenterà “Perché anche io sono una donna!” con l’ attrice e direttrice di teatro Sara Damonte che interpreterà la storia di 4 grandi donne.

La sera del 18 giugno sarà dedicata alla varazzina Giorgia Würth, attrice, scrittrice di romanzi, conduttrice radiofonica e televisiva, che presenterà il suo libro “Io lui e altri effetti collaterali” edizione Mondadori.

Con lei sul palco un trio Jazz d’eccezione Eleonora Strino alla chitarra e voce, Giampaolo Casati alla tromba, Dino Cerruti al contrabbasso e Luigi Marras alla batteria.

L’ ultimo fine settimana di giugno si terranno due appuntamenti importantissimi: il primo, venerdì 24 dove Ilaria Caprioglio politica, ex modella e saggista italiana, già Sindaco di Savona, terrà una conferenza dedicata ai disturbi alimentari, intercalata e interpretata in danza dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze.

Un messaggio forte per conoscere e affrontare il problema dei ” Corpi senza peso”, un’ossessione che assume, come un demone moderno, le sembianze seduttive ma illusorie della perfezione e della bellezza, ma che nasconde un vero e proprio disturbo.

Nicole Magolie sarà l’artista della serata di sabato 25 giugno. Appuntamento, con la cantante e insegnante di canto Nicole Magolie, sudafricana d’origine ma savonese d’adozione, alle ore 21,00 in Piazza Sant’Ambrogio. Suo fedele compagno di palco Gabriele Gentile, intrattenitore e prestigiatore TV.

A corollario saranno proiettate le fotografie di grandi donne in una Varazze in bianco e nero, a cura dell’Associazione culturale varazzina “Varagine.it”.

La serata sarà un momento di grande spettacolo, di riflessione, con una donna che ha saputo affermarsi e integrarsi in un mondo non facile, dove le avversità non sono mancate. Già presente nello spot di Expo 2015, diviene di recente testimonial worldwide di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019″ e sarà insignita del titolo “Varazze Città delle Donne 2022”.

Nella serata verrà consegnato il Premio “Varazze 2022” a Elisabetta Oliveri manager varazzina nel mondo, che il 28 aprile è stata nominata Presidente di Autostrade per l’Italia.

Non poteva mancare un sottile filo rosso d’unione tra una grande donna e un grande uomo e artista di fama internazionale che è Neri Marcorè. Domenica 31 luglio alle ore 21,15 in Piazza Sant’Ambrogio con “Le mie canzoniere altrui” Neri interpreta con musica e parole, con amorevole cura e visibile diletto, alcune canzoni composte dai suoi amati cantautori dedicate all’universo femminile.

“Questo è solo un anticipo della stagione estiva che vedrà altri grandi artisti che vi sveleremo a breve – conclude il Sindaco”