Danni maltempo, Val di Vara tagliata in due. De Paoli: SP 226 va ripristinata con urgenza

Danni maltempo e Val di Vara tagliata in due. Il presidente della Commissione Ambiente e Territorio e consigliere regionale della Lega, Giovanni De Paoli, ieri ha inviato una missiva al presidente della Provincia della Spezia Giorgio Cozzani e al Prefetto della Spezia Lucio Garufi, per sollecitare l’intervento, con somma urgenza, per il ripristino e la messa in sicurezza della SP 566 nel tratto fra Sesta Godano e Brugnato in località Sciarpato.

Ecco il testo integrale della missiva di De Paoli.

“Faccio riferimento alla grave situazione di disagio e pericolosità che sta vivendo l’alta val di Vara, duramente colpita dall’ondata di maltempo di questo ultimo periodo, a seguito della chiusura della Strada Provinciale n. 566 per smottamenti che fortunatamente non hanno provocato feriti.

Sta di fatto però che la vallata si trova spaccata in due. Molti sono i Comuni rimasti isolati, le uniche soluzioni di collegamento prevedono percorsi superiori ai 20 km . con evidenti difficoltà nelle operazioni di soccorso e per gli abitanti e coloro che devono raggiungere i luoghi di studio o di lavoro.

Si richiede, pertanto, di intervenire con la massima urgenza nei lavori di ripristino e di messa in sicurezza, pur considerando le difficoltà emerse dai sopralluoghi ed accertamenti, valutando ogni tipo di intervento quale ad esempio la possibilità di garantire almeno il transito a senso unico alternato, protetto da new jersey, per evitare di sconvolgere questo territorio, già martoriato e penalizzato da tanti fattori.

Certo che venga data alla problematica esposta l’attenzione che merita , resto in attesa di un positivo riscontro”.