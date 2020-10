Danni maltempo, approvato odg della Lega. Rixi: Governo trovi risorse per la Liguria

Danni maltempo. Approvato l’ordine del giorno al decreto Agosto presentato dalla Lega (primo firmatario il deputato genovese e responsabile nazionale del Dipartimento Infrastrutture Edoardo Rixi).

Il documento impegna il Governo, reperite adeguate coperture economiche, a stanziare le risorse

necessarie “per la ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate e per

gli investimenti infrastrutturali, per il ristoro dei beni mobili e

immobili ai privati e per la compensazione delle perdite agli

imprenditori e negozianti ai fini della ripartenza, attraverso

contributi in conto capitale e incentivi fiscali”.

“Sul versante francese – hanno spiegato i deputati liguri Rixi, Flavio Di Muro

Sara Foscolo e Lorenzo Viviani, firmatari dell’ordine del giorno – il

Governo transalpino è già intervenuto dichiarando lo stato di emergenza,

stanziando 500 milioni per i danni, mentre il nostro esecutivo ancora

non ha stanziato un euro.

Liguria e Piemonte hanno pagato un conto

altissimo in termini di vite umane e di danni, con infrastrutture

distrutte e attività in ginocchio, anche quelle agricole del

florovivaismo nel Ponente ligure e delle coltivazioni di riso nel

vercellese e a novara, come segnalato anche dalle associazioni di

categoria Cia-Confagricoltura e Coldiretti.

Chiediamo che sia nominato

un commissario straordinario all’emergenza e alla ricostruzione perché

si parta subito con gli interventi e alle imprese e privati cittadini

venga corrisposto un adeguato indennizzo per la ripartenza”.