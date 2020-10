8° Campionato della Lanterna: il bilancio dopo le prime tre prove

Un avvincente weekend di regate nelle acque genovesi per l’8° Campionato della Lanterna, organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di Marina Genova, LNI Sestri Ponente, ASPN Enel, CN Il Mandraccio, LNI Sestri Ponente, CN Luigi Rum e Asper, il patrocinio del Comune, della Fiv e dell’Assonautica Genova.

In un sabato mattina a tratti soleggiato, con vento leggero da Est-Sud-Est, prende il via la seconda prova del campionato, con percorso molto tecnico, breve e con condizioni di intensità di vento variabili. La flotta si invola sul bordo verso terra, da sempre preferito dai tattici, per rientrare poi sul centro del campo e ritornare di gran volata in poppa. Ancora imprendibile “Imxtinente”, X35 di Frixione, che vince in categoria Regata, sopravanzando “Melania”, Elan 333 di Ciavatta e Bergamasco e “Asel”, il Vismara 35 di Arru, new entry 2020. In categoria Gran Crociera exploit di “Le Pelican”, Salona 37 di Gazzerro, che conferma la già ottima prestazione della prima prova, giungendo primo in reale e in tempo compensato. Tra i monotipi, sempre velocissimi, vincono “Jaws” per i J24 e “Padawan” per i J80.

Si replica domenica, con un vento capriccioso, che, contrariamente alle previsioni, tarda a presentarsi sul campo. Poi la Sua Maestà la Tramontana irrompe baldanzosa e il Comitato non perde neanche un attimo ad avviare le procedure e a lanciare la flotta verso le boe. Le nuvole temporalesche restano al largo e il sole esce a riscaldare membra e animi. Qualche passaggio rischioso in boa, qualche scaramuccia tra equipaggi… Si sa: la passione e l’agonismo sono il sale del successo di questo campionato.

Ancora “Imxtinente” si impone in classe Regata, confermando un momento magico di assetto, mentre in Gran Crociera “Miran”, il Bavaria 39 di Somaglia, piazza lo spunto vincente. Ancora “Jaws” si impone tra i J24 e “Joke” vince tra i J80. Con tre prove disputate delle sei prove previste la classifica comincia a delinearsi. L’X35 “Imxertinente”, con tre vittorie, domina la classe regata, mentre “Magia”, Elan 40 di Pinasi, con una vittoria e due piazzamenti è primo in Gran Crociera. Tra i monotipi “Jaws” e “Joke” conducono rispettivamente le classifiche J24 e J80.

L’appuntamento con il Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto e con tutti gli appassionati regatanti, per un altro weekend di regate, è per sabato 24 e domenica 25 ottobre.