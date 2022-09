Danni alluvione 2020, Riolfo: sbloccati fondi Principato di Monaco per Ventimiglia

“Finalmente sono stati sbloccati i fondi donati dal Principato di Monaco ai Comuni dell’Imperiese duramente colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020.

Si tratta di un milione di euro per fronteggiare i danni, destinati come ‘atto di solidarietà’ ai territori dell’estremo Ponente ligure e in particolare Ventimiglia.

La liquidazione dell’importo della donazione ai Comuni è stato quindi autorizzato dalla giunta regionale secondo quanto comunicato nei mesi scorsi a seguito della mia interrogazione in Regione Liguria e dell’impegno della Lega, in particolare del vice presidente Alessandro Piana e degli onorevoli Edoardo Rixi e Flavio Di Muro che ringrazio per il loro interessamento presso la Protezione civile nazionale.

I Comuni destinatari del contributo sono Ventimiglia (500mila euro), Airole (150mila euro), Dolceacqua (150mila euro), Olivetta S. Michele (100mila euro), Camporosso (100mila euro).

Queste lungaggini burocratiche per risarcire i danni provocati dagli agenti atmosferici devono essere oggetto di una riforma sostanziale da parte dello Stato, di cui i nostri candidati al Parlamento si stanno già facendo carico. Quando il territorio subisce un danno economico così grave, come purtroppo è successo a Ventimiglia e nei Comuni vicini, la macchina farraginosa dei contributi che susseguono risulta tardiva.

Siamo infatti ancora in attesa di riscontri concreti per i danni ai privati e alle imprese: su tale iter burocratico continuerò a mantenere la massima attenzione e il massimo impegno”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.