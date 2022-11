Daniele La Corte presenta l’ultimo suo libro a Villanova d’Albenga, sabato 19 novembre

Daniele La Corte, giornalista e scrittore presenta l’ultimo suo libro a Villanova d’Albenga, sabato 19 novembre. “Il Boia e la Contessa” vedrà la sua “prima” presso il Salone dei Fiori in piazza Cavaliere Isoleri alle ore 17.

L’opera, pubblicata da Fusta Editore, ha come elemento centrale proprio Villanova d’Albenga, perché la storia raccontata vede il territorio coinvolto alla luce delle nefandezze commesse dai protagonisti. Oltre all’autore sarà presente il professore Pierpaolo Rivello, già procuratore capo della Repubblica militare di Torino e poi procuratore generale a Roma. Albenga, Alassio e buona parte del Ponente ligure, con il Basso Piemonte e Torino sono teatro del romanzo storico dal quale emergono personaggi e fatti reali che vedono protagonista la figlia di uno dei primi costruttori d’auto italiani, quel Giovanni Ceirano che, insieme ai suoi fratelli partì dalla “Granda” per conquistare Torino.

Lei è Silvia Ceirano, la più giovane di tre figli, diventata contessa per aver sposato il figlio del principe di Carignano. Il romanzo prende le mosse dalla storia italiana e si concentra per gran parte nel periodo compreso tra l’8 settembre del 1944 e il 25 aprile del 1945. Tutto si muove un anno dopo l’Armistizio quando Silvia, già contessa di Villafranca Suisson, diventa l’amante di un capitano nazista condannato poi all’ergastolo perché giudicato criminale di guerra. Il libro di La Corte strappa all’oblio una storia avvincente di amore e di odio. Ad Alassio la brillante contessa, incurante delle vicende belliche, mette in risalto il suo carattere di donna spensierata organizzando feste tra fiumi di champagne e serate eccitanti. Il padre le ha donato una lussuosa villa sulla prima collina di Alassio che lei trasforma, dall’autunno del 1944, in ritrovo del belmondo dove fascisti e nazisti si radunano richiamati dalla bellezza della stravagante Silvia. La contessa è una Ceriano e può permettersi un lusso sfrenato nonostante a pochi passi dalla sua villa, nella laboriosa Albenga echeggino le urla dei civili torturati dai tedeschi aiutati da un italiano sadico chiamato il “Boia”, violenze che ricaddero in maniera terribile anche su Villanova.

Al culmine della spensieratezza e delle efferatezze dei suoi amici, tutto precipita. La sorella di Silvia Ceirano Villafranca Suisson, Ida, vive a Vicoforte ed è una fervente antifascista e suo figlio è partigiano combattente. Il dramma è inevitabile.

La contessa, amante e convivente dello spietato capitano Gerhard Dosse, dovrà scegliere. Alla fine della guerra ci sarà la resa dei conti, anche per la nobile Silvia Ceirano. Quale è stata la sconvolgente verità di quei giorni? L’intensità drammatica del lavoro di Daniele La Corte, si fonde con la Storia per dare vita a un affresco intenso sul piano umano, imperdibile su quello storico. La scheda finale, che ricolloca le persone nel loro reale perimetro storico, sconvolge e inquieta.

DANIELE LA CORTE è giornalista professionista, dopo aver lavorato per diverse testate nazionali come il “Secolo XIX”, il “Corriere della Sera“, “La Repubblica“ e “La Stampa“ si è trasformato in ricercatore allo scopo di strappare all’oblio fatti e personaggi che hanno caratterizzato gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale.

La laurea in Sociologia, abbinata all’attività giornalistica, gli ha permesso di mettere a fuoco realtà ai più sconosciute.

Per due volte è stato tra i vincitori del premio il “Cronista dell’Anno”. è stato insignito dell’onorificenza da parte della Repubblica Francese di Chevalier de l’Ordre des Arte e des Lettres.

Il suo impegno nella ricerca gli ha permesso di far parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia dove oggi ne è il coordinatore.

Giunto al suo decimo libro ha scritto per i tipi di Fusta Editore Il coraggio di Cion, Resistenza svelata e Il ritorno di Pricò..

“Il Boia e la Contessa” di Daniele La Corte

F.to 14×23 – collana ROMANZO STORICO – Pag. 240 –- Euro 19,00

Distribuito in tutto il circuito librario nazionale e Canton Ticino e sui principali e-commerce nazionali e internazionali oltre che su sul sito di www.fustaeditore.it