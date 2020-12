Dal Palazzo della Meridiana a Genova un tuffo in Giappone

Continuano i live in streaming dal Palazzo della Meridiana a Genova. Ad aprire il 2021 un incontro per migliorare benessere fisico ed emotivo. Introduce Giulia Cassini.

Giovedì 7 gennaio 2021 ore 18: “Palazzo della Meridiana incontra… L’Associazione Culturale per Genova ed il Giappone DEAI. La via del tuo respiro”.

Il primo appuntamento dell’anno nuovo di Palazzo della Meridiana incontra… vede protagonista l’associazione DEAI che ci accompagnerà in un dibattito e un percorso pratico che ci sollevi dal peso dell’ansia di questo momento particolare, e ci aiuti a trovare in noi stessi nuove energie per affrontare positivamente il mondo che ci circonda e il futuro che ci aspetta.

Un adagio Taoista recita così: “Se trattieni il respiro lo perdi, se lo lasci andare lo possiedi.”

E’ un pensiero così antico, ma attuale; indica il potere di una funzione naturale come respirare.

La tecnica che l’Associazione ci mostrerà, partirà dal nostro corpo con semplici esercizi, per arrivare a ricaricarci, migliorare il nostro benessere emotivo, la nostra presenza mentale, la nostra postura, riducendo gli effetti negativi del tempo. Alle tecniche di respirazione si uniranno consigli sull’utilizzo della dieta mediterranea e degli ingredienti segreti della cucina giapponese, per equilibrare la flora batterica intestinale e stimolare il nostro sistema immunitario. Con un approccio scientifico, si cercherà di raggiungere obiettivi valutabili in pochi mesi.

Partecipano all’incontro: la Dott.ssa Paola Minale; Megumi Akanuma, Ambasciatrice di Genova per il mondo; Riccardo Baucia, Maestro.

Introduce l’incontro Giulia Cassini.

Servizio audio video Emotions Technology – Service, Noleggio e Installazioni Audio, Video, Light

E’ possibile seguire la diretta dal profilo Facebook (QUI) o sul canale YouTube (QUI)

INCONTRI IN PROGRAMMA PER GENNAIO 2021:

PUNTATA 6 Giovedì 14 Gennaio ore 21: Palazzo della Meridiana Incontra … Synergika – Una performance di arte circense

PUNTATA 7 Giovedì 21 Gennaio ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Lorenzo Malvezzi – Malvezzi & loopstation. Rivisitazione in chiave elettroacustica delle più grandi canzoni degli ultimi 20 anni.

PUNTATA 8 Giovedì 28 Gennaio ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra…

Silvia Slitti – Tutti i segreti per un matrimonio perfetto

Per info: 010 2541996 – segreteria@palazzodellameridiana.it