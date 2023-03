Dal cinema Odeon Luciano Ligabue. Appuntamento a Genova in streaming con il cantante il 20 marzo alle 20 per presentare 30 anni in un giorno.

CIRCUITO ODEON

(Genova, corso Buenos Aires 83, tel. 010 3628298)

Lunedì 20 MARZO 2023, ore 20

LIGABUE – 30 ANNI IN UN GIORNO

Docufilm musicale, Italia 2023, 1h 58’

Regia Marco Salom

Con Luciano Ligabue

IL FILM È PRECEDUTO DAL COLLEGAMENTO IN STREAMING DALL’ODEON DI MILANO DOVE LIGABUE SUONA QUALCHE BRANO E PRESENTA IL DOCUFILM

La programmazione del film “Ligabue – 30 anni in un giorno” prosegue

Martedì 21 MARZO ore 21.15

Mercoledì 22 MARZO ore 18.30

Appuntamento con Ligabue. Lunedì 20 marzo alle 20 il rocker di Correggio comparirà sullo schermo del cinema Odeon di Genova (corso Buenos Aires 83, tel. 3628298), collegato in diretta streaming dall’Odeon di Milano pronto a suonare qualche brano per i suoi fan e a presentare il docufilm su di lui, “Ligabue – 30 anni in un giorno”.

Finita la diretta da Milano, inizia il film. Un’occasione unica per riascoltare “Sogni di rock’n’roll”, “Bar Mario”, “Balliamo sul mondo”, “Urlando contro il cielo”, “Certe notti”, “Ho perso le parole”, “Tra palco e realtà”, “Una vita da mediano” e tutte le canzoni più famose del Liga.

Il film sarà proiettato, sempre all’Odeon, anche martedì 21 marzo alle 21.15 e mercoledì 22 marzo alle 18.30. Biglietto: 12 euro intero; 10 euro ridotto per gli abbonati di Circuito.

Diretto da Marco Salom, il documentario celebra i trent’anni di carriera di Ligabue con le immagini del suo concerto più clamoroso, quello del 4 giugno 2022 a Campovolo, cioè l’RCF Arena di Reggio Emilia, realizzata nell’area dell’aeroporto.

Posticipato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, è stata una festa a cui hanno partecipato oltre 100.000 persone, per vivere davvero tutti e 30 gli anni dell’avventura musicale di Ligabue in un solo giorno.

Ora si può fare in due ore. I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata, nel film si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino a oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso.

Non mancano alcuni dei momenti salienti della serata che hanno visto sul palco, accanto al cantautore di Correggio, alcuni degli amici che hanno segnato la sua vita su e giù da un palco: Elisa, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Gazzelle, Mauro Pagani.

Così Liga torna al cinema, non da regista com’è accaduto con “Radiofreccia”, “Da zero a dieci” e “Made in Italy”, ma da cantautore.

