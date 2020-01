Dal 9 all’11 di febbraio torna a Milano la BIT, Borsa Internazionale del Turismo

Dal 9 al 11 febbraio 2020 torna a Milano BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo.

La manifestazione si terrà a Fieramilanocity, nel centro di Milano.

Confermata la nuova formula che vede la prima giornata, domenica 9 febbraio, aperta a tutti e le giornate dell’10 e del 11 febbraio riservate ai professionisti del settore.

Si tratta di un evento che è anche formativo con oltre un centinaio tra convegni e seminari sulle ultime tendenze di settore.

Sono numerose le iniziative dedicate in esclusiva al comparto trade, che occupa un ruolo di estrema rilevanza nella manifestazione, a partire dal palinsesto convegni, in fase di definizione, che andrà ad approfondire quattro macro aree: formazione, tecnologia, hot topics e turismo enogastronomico.

Tra i momenti esclusivi, domenica 9 febbraio, giornata di inizio della 40^ edizione di Bit Milano e data di apertura al pubblico, sono previste attività volte a celebrare le 40 candeline della Borsa e rivolte al mondo dei viaggiatori.

Le iniziative che si svolgeranno in occasione di BitMilano 2020 ben si coniugano con la quarta tappa della Bit-Revolution, il percorso di rinnovamento iniziato quattro anni fa che, sin da subito, ha registrato apprezzamenti da parte degli operatori del settore in virtù delle novità introdotte, come la fitta agenda di convegni e le diverse aree tematiche esplorate, che in occasione della 40a edizione verranno rimodulate a favore di un migliore percorso di visita e fruizione.

Per la Liguria sarà presente l’Agenzia Regionale per la Promozione turistica in Liguria con uno stand al Pad 3 Stand C39 C41 G38 G40 dove sono ospitate diverse aziende liguri.

Internet: https://bit.fieramilano.it/