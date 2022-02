Dal 1° marzo attivo il nuovo portale Suap del Comune di Alassio

Alassio – Si è svolto stamani l’evento on line per illustrare l’utilizzo e le funzioni del nuovo portale Suap, che sarà attivato dal 1° marzo prossimo. L’incontro virtuale era rivolto ai professionisti che nei giorni scorsi hanno accolto l’invito e si sono iscritti ai lavori coordinati da Roberto Locati, dell’area promozione progetti digitali del Gruppo Maggioli.

“Aprire un’attività oggi, nell’ambito del mercato globale – ha aperto l’incontro così il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati – è sicuramente un’iniziativa coraggiosa e al contempo indispensabile per la crescita del nostro tessuto economico. Credo sia doveroso da parte delle istituzioni pubbliche favorirne lo sviluppo, riducendo quanto più possibile gli aspetti burocratici e semplificando al massimo le procedure di creazione di queste realtà produttive.

Con l’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il Comune di Alassio assume direttamente il ruolo di intermediario tra il cittadino e tutti gli enti competenti coinvolti nella nascita di un’impresa. Un ruolo precedentemente svolto attraverso il portale ministeriale “Impresa In Un Giorno” e ora invece utilizzando il portale web dei servizi del Comune stesso.

Il futuro imprenditore, o chi è da questi incaricato, potrà istanziare e gestire le pratiche relative alla sua futura attività comodamente da casa o dall’ufficio, in un unico luogo e secondo un iter opportunamente predisposto.

La logica è quella della richiesta unica, sulla base del principio di semplificazione, per il quale l’impresa chiede cosa deve fare per iniziare l’attività e lo sportello inoltra la domanda a tutti gli enti competenti, raccoglie le relative risposte e le comunica in forma unificata all’impresa!.

“Ringrazio tutti i partecipanti per la disponibilità dimostrata e vi auguro un buon proseguimento.” il salto finale del primo cittadino di Alassio agli oltre quaranta iscritti all’evento.

Subito dopo si è entrati nel dettaglio con “Le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e professionisti” a cura del referente commerciale C&C sistemi del Gruppo Maggioli; “Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione” a cura di Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli e “Presentiamo insieme una pratica digitale” a cura di Luigi Marzano, responsabile tecnico dell’area Cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli. Si concluderà con domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico che si sarà iscritto all’evento.

“Prosegue il processo di digitalizzazione del Comune di Alassio – il commento di Rocco Invernizzi, Assessore all’Informatica del Comune di Alassio – ampliando come previsto i servizi disponibili sul portale delle pratiche online risultato reso possibile grazie alla collaborazione del settore edilizia e urbanistica Ass. Franca Giannotta e del settore Commercio Ass. Fabio Macheda. Il piano di informatizzazione prevede che i Comuni attivino per i cittadini, le imprese e i professionisti delle procedure digitali per consentire di: compilare in modo guidato qualunque istanza online; completare la procedura direttamente in Internet; conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione del procedimento; effettuare i pagamenti in modalità digitale con PagoPA”.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà al Comune di Alassio di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei.

“Il nostro slogan – concludono dall’Amministrazione Melgrati Ter – è: Salta la coda con lo sportello dei servizi online del Comune di Alassio

A questo link lo sportello telematico di Alassio: https://portale.comunealassio.it/​