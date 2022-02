Festa della Focaccia di Recco confermata per il 22 maggio

Il Consorzio della Focaccia di Recco, con i suoi consorziati direttamente coinvolti, i panifici Tossini, Moltedo 1874 e Moltedo G.B. ed il Comune di Recco, dopo lunghe, approfondite ed attente riflessioni confermano lo svolgimento della Festa della Focaccia di Recco nella sua data originale, la quarta domenica mese di maggio, ovvero il 22 maggio 2022.

Dopo due anni di stop dovuto alla devastante pandemia, prevale il desiderio, ormai condiviso da tutti, di porre fine alle rinunce e tornare alle normali abitudini di vita.

Riprende quindi la Festa della Focaccia di Recco, pensata in versione ridotta e rivista in modo che si possa proporre un evento realizzabile in sicurezza e con le condizioni necessarie.

Precauzionalmente, per garantire una migliore gestione si rinuncerà allo svolgimento di alcuni eventi collaterali quali al sabato l’Anteprima dedicata ai bambini e la domenica alle gare, la “No Limits” e le “Scianke”, come pure i balli e le danze e i grandi raduni, ma ci sarà quello cui tutto è sempre girato intorno, la distribuzione gratuita alla mattina della Focaccia “con e senza” (cipolle) e al pomeriggio della Focaccia di Recco col formaggio IGP.

La Festa della Focaccia di Recco è un evento che nelle ultime edizioni ha portato in Città decine di migliaia di ospiti provenienti da molte regioni d’Italia con decine e decine di pulman, molti dei quali ormai consueti.

Confermare quest’anno la “Festa” vuol dire ripartire, e indipendentemente dall’affluenza che potrà esserci, si rinnova quindi l’appuntamento imperdibile a gustare una delle eccellenze del gusto italiano, la Focaccia di Recco col formaggio IGP, godendo dell’ospitalità degli operatori cittadini e delle bellezze che il suo territorio offre.

La Festa della Focaccia di Recco vuol dire ospiti che invadono il paese “per far festa” occupando allegramente le vie e le piazze per rendere onore a questo prodotto così tanto importante per la sua Città e di cui con orgoglio ne porta il nome. Per questo, quest’anno si farà, domenica 22 maggio 2022, tutti a Recco per la festa della sua focaccia.

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. è solo in Liguria, nei comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno e nelle aziende consorziate:

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo – Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin 1860 – Manuelina Focacceria Bistrot. Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto.

Panifici a Recco: Panificio Moltedo G.B. via Assereto – Panificio Moltedo 1874 via XX Settembre – Tossini via XXV Aprile.

Panifici e gastronomia a Recco: Tossini via Assereto – Tossini via Roma – Tossini via Trieste.

Asporto a Camogli: Focacceria Revello dal 1964. Asporto a Sori: Focacceria Tossini.