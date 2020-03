Da oggi parcheggi gratis a Chiavari

Avviso ai cittadini di Chiavari, da oggi i parcheggi blu sono gratuiti in tutta la città fino al 3 Aprile

Provvedimento preso per agevolare la sosta degli automobilisti che, per ragioni sanitarie o di necessità, sono costretti a spostarsi; non di certo per favorire gli spostamenti e le passeggiate in centro o sul lungomare.

Inoltre, per incentivare le persone ad uscire almeno possibile, da settimana scorsa è sospeso anche lo spazzamento meccanico delle strade – sottolinea il primo cittadino Di Capua – Come sindaco, seguo in prima persona l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, lavorando in sinergia costante con Regione Liguria e Asl4, con gli agenti delle forze dell’ordine e i volontari dei Carabinieri per fronteggiare al meglio la pandemia in corso. Siamo partiti giovedì scorso con le operazioni di pulizia straordinaria, con disinfettanti speciali, in tutta Chiavari. Oggi gli operai comunali, che ringrazio ancora una volta, hanno eseguito l’igienizzazione degli uffici collocati all’interno del parcheggio Cattaneo, terminato la sanificazione delle panchine e cestini di corso Valparaiso, via Trieste, piazza Roma, corso Buenos Aires e piazza Torriglia (compresa l’area attrezzata con giochi per bambini). Mentre, grazie all’apposito automezzo, siamo intervenuti in via Pianello, via Persinotti e via San Rufino, via G.B. Ghio e nel sottopassaggio di via Jacopo Rocca”.