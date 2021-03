Da lunedì Liguria in arancione, in tanti oggi al mare o in collina

La Liguria da domani, lunedì 15 marzo, entra nuovamente in zona arancione, diventando rossa, come il resto d’Italia, ad eccezione della Sardegna, per gli appuntamenti delle feste di Pasqua e Pasquetta.

La stretta anticovid chiude da lunedì il servizio al tavolo e al bancone per bar, ristoranti, pizzerie e locali in genere dando anche un giro di vite per quanto riguarda gli spostamenti.

Per questo nella giornata odierna, ma anche ieri, in tanti si sono spostati sulle passeggiate a mare, ma anche in spiaggia e nell’entroterra, nelle seconde case. Si registra anche un pienone nei ristoranti che sono rimasti aperti con servizio ai tavoli.

I luoghi sono sempre gli stessi: corso Italia e Boccadasse, Sturla, Monumento di Quarto, Quinto e Nervi, ma anche in riviera a Recco e Sori e Santa Margherita.

Mete predilette per la gita fuori porta nell’entroterra: il Righi, Il monte Moro, il monte Fasce, San Bernardo e Pieve Alta.