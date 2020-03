Da Giglio Group 1 milione di mascherine per la Regione Liguria

Amministratore delegato di Giglio Group dona 10.000 mascherine al personale sanitario genovese

Giglio Group S.p.A. ieri ha comunicato di avere reperito 1 milione di mascherine (Mask KN95 with Breathing Valve – CE) per la Regione Liguria.

L’ente si è rivolto a Giglio Group perché in difficoltà nel recupero di mascherine. L’azienda, grazie alla sua piattaforma digitale in Cina, in meno di 24 ore è stata in grado di reperire il prodotto ed è pronta a fornirlo già a partire dalla settimana in corso.

Il genovese Alessandro Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio Group, in segno di vicinanza e solidarietà alla propria città, donerà 10.000 mascherine al personale sanitario del capoluogo ligure “grato per l’eroico lavoro svolto in questo drammatico momento”.