Da Genova a Liverpool per celebrare i Beatles

La Molto Bene Grazie Band all’International Beatleweek 2019

Nell’anno del 50esimo anniversario di Abbey Road, la band del levante genovese, accompagnata in questa occasione da Filippo Cuomo Ulloa, suonerà a Liverpool dal 25 al 27 agosto nel più importante festival di tributo ai Beatles, insieme a più di 70 band provenienti da tutto il mondo.

Esibirsi sul palco del Cavern Club, il mitico locale in cui i Beatles hanno suonato i primi concerti della loro carriera, durante l’International Beatleweek, la rassegna inglese interamente dedicata al mito dei Fab Four che tutti gli anni invita a Liverpool i migliori tributi ai Beatles e raduna una folla di appassionati in arrivo da tutto il mondo: ecco l’affascinante esperienza che attende la Molto Bene Grazie Band, accompagnata in questa occasione da Filippo Cuomo Ulloa.

La formazione del levante genovese sarà a Liverpool dal 25 al 27 agosto per presentare un personale tributo ai Beatles in chiave soul e rhythm & blues: un vero e proprio concept, ideato e arrangiato da Filippo Cuomo Ulloa, in cui si prova a immaginare come sarebbero diventati i Beatles se fossero nati e cresciuti a Detroit negli anni ’60, durante l’ascesa della Motown Records e di artisti come Stevie Wonder e Marvin Gaye.

Dopo l’ottima accoglienza ricevuta alle ultime due edizioni del Beatles Day di Camogli, grazie al quale il gruppo è stato notato dagli organizzatori dell’International Beatleweek, il progetto è dunque ormai pronto per essere presentato a livello internazionale. La band si esibirà in un fitto programma – sei concerti in tre giorni – in diverse location della città, tra cui il palco del Cavern Club.

Con 70 band da oltre 20 paesi e un appassionato pubblico proveniente da più di 40, l’International Beatleweek è la più originale e importante rassegna dedicata all’universo dei Beatles, con un programma che propone per un’intera settimana una miriade di concerti, conferenze, esibizioni, mostre a tema e tanto altro. A dimostrazione della sua popolarità il festival è già sold-out da mesi: tutti i “pacchetti” sono stati venduti e restano solamente una manciata di biglietti per i concerti singoli.

Per celebrare al meglio l’occasione, la Molto Bene Grazie Band feat. Filippo Cuomo Ulloa ha deciso di realizzare un disco che conterrà alcuni dei brani che verranno proposti a Liverpool. Ci saranno alcuni classici come “Come Together”, “Can’t buy me love” e “I want to hold your hand”, rivisitati in stile Motown, mentre la grafica rende omaggio alla copertina di Abbey Road, ultimo album inciso in studio dai Beatles, di cui si celebra, proprio quest’anno, il 50esimo anniversario.

Registrato al Tabasco Recording Studio di Sori, con il patrocinio della Beatlesiani d’Italia Associati, Road to Liverpool MBGB feat. Filippo Cuomo Ulloa play The Beatles sarà disponibile dal 22 agosto per la vendita e distribuito anche sulle principali piattaforme online.

Componenti

La Molto Bene Grazie Band feat. Filippo Cuomo Ulloa è composta da:

Filippo Cuomo Ulloa – voce, chitarra e arrangiamenti

Gianluca De Pasquale – piano, tastiere e voce

Paolo “Paolo” Tixi – batteria e voce

Paolo Nouvion – basso

Contatti

Gianluca +39 340 8788596

moltobenegrazieband@gmail.com

www.moltobenegrazieband.com

