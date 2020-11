Da Eataly e Grondona: lasagne e dolci per il San Martino

Oggi l’Ospedale San Martino ha ricevuto la visita del gruppo di volontari che già a marzo si era occupato di consegnare i pasti ai medici, infermieri e oss all’ospedale.

Grazie al contributo in solido di Eataly e del Biscottificio Grondona con il mezzo di trasporto messo a disposizione dal Gruppo GE, oggi hanno portato in 8 reparti:Pronto Soccorso, Laboratori, Maragliano, Malattie Infettive, 118/112, Padiglione 40, Padiglione 10, Padiglione 12, 450 monoporzioni di lasagne e di dolci.

Portavoce dei volontari Francesco Montanella che ha precisato: “In un giorno di festa, in un momento così complicato, ci siamo sentiti in dovere di metterci nuovamente a disposizione, sperando di aver strappato un sorriso a chi si sta facendo in quattro per tentare di arginare questa epidemia”.