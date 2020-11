Da Alessio De Bode a Emmanuel Quartsin Gyasi, fino ai giovanissimi

La vitalità del calcio ligure

La Liguria si conferma un’eccellenza per il calcio e, nonostante le criticità del periodo, dimostra ancora una forte vitalità verso lo sport più amato dagli italiani, come attesta la risonanza delle recenti notizie provenienti dal Genoa Calcio, ma anche la carriera, in ascesa, di campioni come Alessio De Bode e Emmanuel Quartsin Gyasi.

Se il recente match Genoa-Torino ha visto la vittoria del Toro per 1-2, vero è che forte è stata l’attesa, anche mediatica, per questa gara di serie A, e così l’impatto sulla stampa delle dichiarazioni post-partita del tecnico rossoblu Maran, il quale ha in parte attribuito la sconfitta alla stanchezza del dopo-derby, e agli effetti conseguenti del rigore su Lerager.

Intanto, comunque, i principali bookmaker, in attesa delle partite che vedranno protagoniste Sampdoria e Spezia, rispettivamente contro Cagliari e Benevento, propongono quote e sondaggi, ma anche un palinsesto live degli eventi, con tanto di classifiche e pronostici. Ad esempio un operatore come 888 offre scommesse sportive sì, ma anche classifiche inserite nella sezione degli sport più amati, come il calcio, appunto: ebbene, rispetto alla serie A, nella lista delle squadre vincenti sono presenti ben 3 team liguri: Sampdoria, Spezia e Genoa.

Non si tratta di certo di una novità, visto che il Genoa ha ospitato talenti di eccellenza come Alessio De Bode, il quale, dopo l’esperienza con i rossoblu, è ritornato in terra ligure a seguito della stipula di un contratto con ASD Imperia per la stagione 2020-21 nel campionato di serie D.

Che dire poi di Emmanuel Quartsin Gyasi, ventiseienne attaccante dello Spezia, e di recente

immortalato in uno scatto insieme a Cristiano Ronaldo, che ha fatto il giro del web e dei social? La foto, scattata dopo Spezia-Juve, è stata commentata ai microfoni di Ashes Gyamera dallo stesso Gyasi, al quale proprio CR7 – suo idolo e fonte di ispirazione – ha dato il consiglio di continuare a inseguire i propri sogni.

Sogni, del resto, condivisi anche da tanti altri giovani atleti appassionati di calcio.

E anche in questo caso, la Liguria ha dato particolare slancio a iniziative a favore del calcio giovanile.

A partire dalla recente presa di posizione, rispetto agli ultimi decreti governativi, da parte della società “Calcio Liguria del Centro Sportivo Educativo Nazionale” – seguendo l’iniziativa lombarda della “Lega Nazionale Calcio Amatori” -, che si è poi estesa a macchia d’olio in tutto il Paese, in difesa del calcio amatoriale e dilettantistico, particolarmente attivo in terra ligure e che rappresenta una speranza per i giovani e per il futuro di questo sport.