Da 53 anni innamorata di Alassio viene premiata dal sindaco

Amalia Provvisiero da 53 anni innamorata di Alassio, è stata ricevuta questa mattina in Comune ad Alassio accolta dal sindaco Marco Melgrati e dal presidente del Consiglio Massimo Parodi, amico personale da diversi anni.

Amalia Genovese Provvisiero ha ricevuto dalle mani del primo cittadino una splendida immagine di Alassio e una pergamena a ricordo della sua fedeltà alla Città del Muretto.

Napoletana di nascita, torinese di adozione e alassina per scelta scoprì la Città del Muretto nel 1966 e non l’ha più lasciata: due anni in vacanza in hotel e poi un appartamentino vista mare su Passeggiata Cadorna.

Per lei il tradizionale ringraziamento dell’amministrazione unito all’augurio di averla splendida ospite per molti molti anni ancora.