A Compagna, l’Associazione dedita alla diffusione tutela della lingua e cultura “zeneize” presieduta dal Professor Franco Bampi, annuncia la ripresa le attività dei “Mercoledì Musicali” che giungono alla quarta stagione dopo il successo in crescendo delle precedenti.

Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico e la partecipazione di Isabella Descalzo.

Per il programma 2023-2024 si propone un calendario molto rinnovato sia per la presenza di talentuosi musicisti e sia per la proposta di combinazioni musicali con strumenti a fiato. I concerti saranno tenuti sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale.

I concerti dei Mercoledì Musicali saranno in sede de A Compagna in Piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17. E’ necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org.

“I Mercoledì Musicali”

Qui di seguito la promozione del concerto di apertura dell’8 novembre con il Circolo Mandolinistico il Risveglio. Fondato nel 1923 Il Circolo Mandolinistico Risveglio, erede di una grande tradizione del mandolino a Genova e in Liguria, ha celebrato quest’anno, piu’ precisamente lo scorso 1° ottobre, il 100° anniversario di fondazione, organizzando a Genova 4 concerti speciali con ospiti e musicisti illustri che, negli anni, hanno collaborato con l’orchestra: il primo ottobre nel Salone di Rappresentanza a Palazzo Tursi con l’arpista M.a Alessandra Magrini; il 7 ottobre con il mandolinista M° Carlo Aonzo, il chitarrista M°

Katsumi Nagaoka e tanti amici e ex orchestrali al Teatro Modena di Sampierdarena; il 14 ottobre con il mandolinista M° Matteo Scovazzo a Villa De Mari di Prà e il 21 ottobre con il chitarrista M° Fabrizio Giudice.

In ogni concerto è stato eseguito un programma differente tratto dal prezioso archivio dell’Associazione. Il Circolo infatti conserva un ricchissimo archivio intitolato all’indimenticabile Arnaldo Tegoni, violinista e mandolinista, nonché segretario e presidente del Circolo per molti anni: si tratta di una vasta e preziosa collezione musicale da lui costituita e curata che è di grande rilevanza per ciò che riguarda la storia del mandolino in Liguria, trattandosi del più importante riferimento regionale per la letteratura mandolinistica e per orchestra a pizzico, collezione nota anche a livello internazionale e fruita da studiosi di tutto il mondo.

Il “Risveglio”, dal 1923 fino ai giorni nostri, continua a tenere viva la cultura musicale e la tradizione legata agli strumenti a pizzico ed in particolare al mandolino, forte di essere rimasto l’unica associazione di questo tipo a Genova, di molte presenti nel primo Novecento. L’orchestra del Circolo Mandolinistico Risveglio nel corso della sua storia ha partecipato a numerose manifestazioni e concorsi.

È da evidenziare il forte legame, testimoniato da segnalazioni di concerti eseguiti insieme, tra il “Risveglio” ed il grande mandolinista Nino Catania (Catania, 1907-Genova, l985), artista che fece assurgere lo strumento ad un livello mai conosciuto prima, con l’esecuzione di brani originali composti appositamente per lo strumento da grandi autori classici: Beethoven, Mozart, Vivaldi, Hummel.

Nel corso degli anni il “Risveglio” ha partecipato a concorsi, manifestazioni in Italia ed all’estero, alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, sia in città sia fuori regione, valorizzando in altre occasioni il tributo a artisti come Pasquale Taraffo, virtuoso chitarrista genovese, nel 75°anniversario dalla sua scomparsa.

Oggi il Circolo Mandolinistico Risveglio svolge la sua opera di divulgazione sia nella didattica sia nel recupero e nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio originale e della tradizione senza tralasciare trascrizioni e arrangiamenti di brani tratti da colonne sonore e musica contemporanea .

STAGIONE MUSICALE 2023-2024

Mercoledì 8 novembre, ore 17, Concerto di Apertura (LN annuncerà per tempo gli eventi successivi, n.d.r.)

IL RISVEGLIO – CIRCOLO MANDOLINISTICO nell’anno del Centenario. Direttore Eliano Calamaro

I MERCOLEDÌ MUSICALI

Palazzo Agostino De Franchi, Piazza della Posta Vecchia, 3 Genova

Info: tel. 0102469925, cell. 3484203515

Marcello Di Meglio