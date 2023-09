Cyber Security, incontro organizzato da Polizia e Confindustria La Spezia

Giovedì 28 settembre, Confindustria La Spezia, in collaborazione con la Polizia di Stato, organizza il convegno “Cyber Security: Prevenzione, mitigazione e contrasto agli attacchi cyber”.

L’incontro vedrà la partecipazione del Prefetto e del Questore della Spezia, del Dirigente e di esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Liguria e del Direttore del Digital Innovation Hub della Liguria.

Al centro del convegno sarà l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, l’aumento delle connessioni sempre più veloci, lo sviluppo digitale che caratterizza l’età contemporanea che ha reso indispensabile l’uso di Internet quale mezzo di scambio di informazioni, di accesso alle grandi banche dati, di esecuzione di transazioni e disposizioni finanziarie, di accesso a numerosi servizi resi dalle PP.AA., di ideazione e creazione di nuove attività professionali.

La complessità e l’interdipendenza dei sistemi è cresciuta fino a sfumare la dualità tra la dimensione digitale e il mondo reale, rendendo labile l’identificazione dei loro confini e rispettive caratteristiche.

In questa prospettiva solo la sicurezza delle infrastrutture digitali e la consapevolezza ad un uso corretto degli utenti posso contribuire alla sicurezza informatica delle informazioni che transitano in rete e, in prospettiva, accrescere lo sviluppo economico.

In tale contesto aumentano anche le attività cibernetiche ostili ai danni di sistemi informatici di rilevanza nazionale e i reati informatici ai danni dei cittadini e delle imprese.

Durante il convegno verrà illustrata l’architettura della Cybersecurity italiana, con particolare riferimento all’attività investigativa nel mondo cyber affidata, per alcuni settori in via esclusiva, ai nuovi Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni coordinati dall’istituenda Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica.

Sarà, inoltre, dedicato un momento al confronto sulle nuove sfide che devono essere quotidianamente affrontate per garantire la protezione delle infrastrutture informatiche, in particolare di quelle più sensibili.

Sarà infine analizzato, un attacco informatico per coglierne tutti i punti salienti e aumentare la consapevolezza del cyber risk, e illustrati i reati e-commerce, oggi sempre più sofisticati, che quotidianamente vengono realizzati ai danni dei cittadini e delle imprese.