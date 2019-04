Cus Genova, tutti i risultati biancorossi del fine settimana

Risultati Del Weekend Delle Prime Squadre Delle Sezioni Del CUS Genova

RUGBY. Sconfitta in trasferta per il CUS Genova Rugby di Edd Thrower nel campionato nazionale di Serie A. Universitari usciti sconfitti contro l’Accademia Francescato, adesso seconda in classifica. Biancorossi settimi a quota 42.

PALLAVOLO. Il CUS Genova Volley di Gerry Grotto è uscito sconfitto in casa contro Savigliano per 1-3 nel campionato nazionale di Serie B. Stop che non pregiudica la corsa salvezza e che serve da monito per le prossime partite. Vittoria per -2 contro Imperia per la maschile di Serie D, sconfitta al tie-break contro Colombo Bianca invece per la maschile di Prima Divisione. Infine, sconfitta per 0-3 per la femminile di Prima Divisione, alla prima caduta dopo dieci vittorie consecutive.

ATLETICA. Sabato al Boissano Spring, meeting d’apertura della stagione outdoor di atletica, l’allievo Davide Costa del CUS Genova Atletica ha fatto volare il martello da 5 kg a 69.48, nuovo record ligure di categoria. Un inizio di stagione davvero promettente per il giovane biancorosso allenato dal coach Walter Superina, che già si era messo in evidenza in inverno conquistando un posto nella finale junior nazionale.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli trova un brutto stop interno contro il CUS Torino. Partita a tratti dominata dai Biancorossi, però troppo spreconi in fase offensiva e disattenti in fase difensiva. Il risultato finale dice 3-3, con gli ospiti arrivati al tiro solamente una volta nel corso dell’incontro e con nessun corto guadagnato. Goal per i Cussini di Genova da parte di Tollini, Ragucci e Zerbino.

TENNIS. Nel weekend è stato disputato l’incontro decisivo per la femminile di Serie C del CUS Genova Tennis. Biancorosse che hanno raccolto un pareggio per 2-2 che purtroppo non è bastato per qualificarsi alla fase successiva in quanto serviva un 3-1. Un po’ sfortunate le ragazze ma la sezione è comunque contenta del cammino svolto.