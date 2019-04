Rallye Sanremo agrodolce per Davide Craviotto

Genova, 16 apr. – E’ stata agrodolce la “prima volta” al Rallye Sanremo per Davide Craviotto. Il pilota genovese ha partecipato alla gara ligure – seconda prova del CIR (Campionato italiano rally) – con la Peugeot 208 della By Bianchi, con il fido Fabrizio Piccinini alle note e a difesa dei colori della scuderia Project Team, conseguendo la quarantunesima posizione assoluta finale e la sedicesima in classe R2B.

“Anche se non è andata come speravo – commenta Davide Craviotto – sono comunque soddisfatto per essere riuscito a salire sul palco di arrivo di questa bellissima ed unica gara. Malgrado il tempo incerto, che ci ha fatto optare per le gomme sbagliate, nella prima frazione non stavamo andando male. Al bivio di Bajardo, però, la vettura si è spenta improvvisamente e non è più ripartita: una volta riusciti a raggiungere l’assistenza abbiamo amaramente realizzato che, a fermarci, era stato il capocorda di un cavo di massa, che si era tranciato per le vibrazioni”.

“Dopo aver deciso di ripartire con il super rally – prosegue il pilota genovese – abbiamo registrato un avvio promettente. In seguito, però, da ultimi della classe a transitare, abbiamo pagato pegno alle condizioni meteo, beccando anche un bel nebbione nell’ultima ps. In fondo, però, ci siamo arrivati: la gara si è rivelata più difficile del previsto ma le belle sensazioni provate prima di salire sul palco, con tutti gli amici ad aspettarci per salutarci e complimentarsi, rimarranno a lungo, anzi per sempre dentro di noi”.