Cus Genova, tris di successi per le squadre biancorosse

Tris di successi per le prime squadre del Cus Genova nel volley, basket ed hockey.

PALLAVOLO. Successo determinante per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto. Gli Universitari conquistano una vittoria a Saronno nel campionato nazionale di Serie B con un netto 0-3 e compiono così un passo decisivo in chiave salvezza. Sconfitta invece per la squadra maschile di Serie D, superata al PalaCUS per 0-3 da Spazio Sport.

PALLACANESTRO. Successo in trasferta importante per il CUS Genova Basket di Giovanni Pansolin, capace di superare Vado al Geodetico con il risultato di 65-70. Una vittoria importantissima che permette ai Biancorossi di rimanere sulla scia della Tarros La Spezia, capolista del campionato. Rinviata invece la sfida di Serie D tra la SCAT di Andrea Toselli e dei giovani del CUS Genova e la Diego Bologna di coach De Santis, colpito in questi giorni da un grave lutto per il quale vanno all’allenatore le condoglianze della società biancorossa.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli ha ricominciato la stagione prato con una vittoria per 1-0, ottenuta nel weekend contro l’HC Genova. Partita decisa nell’ultima quarto con gol di Danese, bravo a ribattere in porta dopo la parata del portiere su corner corto. Partita non eccezionale quella dei Biancorossi, ma un risultato da cui comunque ripartire.