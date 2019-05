Cus Genova, i risultati delle prime squadre biancorosse

I risultati delle squadre cussine nel fine settimana appena trascorso.

PALLACANESTRO. Sconfitta per il CUS Genova di coach Pansolin in gara-1 delle finali Playoff di Serie C Silver contro la Tarros La Spezia. La vittoria bianconera è stata senza storia, con il ritondo risultato di 101-55. Mercoledì è tempo di gara-2, in cui i Biancorossi dovranno assolutamente rialzarsi per provare a riavvicinare l’inerzia della serie.

TENNIS. Sospesi i quarti di finale regionali della Serie C maschile. La sfida casalinga vedeva il CUS Genova Tennis affrontare in Via Monte Zovetto la Pro Recco e la sfida è stata interrotta sul risultato di 1-1. Dopo essersi aggiudicati un singolo per parte la pioggia ha avuto la meglio e la sfida verrà ripresa venerdì dalle 17:00, sempre in sede, con già altri due singoli iniziati.

HOCKEY. Il CUS Genova Hockey cede di misura a Moncalvo nello scontro casalingo di domenica. Decisiva rete di Coggiola su corto che condanna i Cussini ad un altro anno di Serie B con le finali promozione oramai fuori portata. I Biancorossi concluderanno il loro campionato domenica prossima a Torino contro la capolista CUS Torino.