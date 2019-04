Cuneo-Albissola, Lavezzini: Contenti del pareggio ottenuto

Rino Lavezzini è rimasto soddisfatto del pareggio nello scontro diretto a Cuneo contro i locali.

Un punto da non buttare via nella strada verso la salvezza.

“Abbiamo trovato una squadra che ci ha messo parecchio in difficoltà, però dal momento in cui siamo andati in vantaggio se non succedeva niente a Moretti e a Martignago potevamo arrivare in fondo con la squadra al completo. Purtroppo due risentimenti muscolari me li hanno tolti dal campo e siamo andati in difficoltà, però penso che il punto ci stia tutto. La squadra un mese fa questa partita l’avrebbe sicuramente persa, nel momento di difficoltà abbiamo imparato a soffrire e anche nelle situazioni di contropiede e rimesse veloci siamo stati bravi: non abbiamo raddoppiato, ma devo dire che analizzando tutta la partita il pareggio mi sembra il risultato giusto. Un 1-1 che dà merito anche al Cuneo, autore di una buona partita”.

CUNEO 1

ALBISSOLA 1

Reti: 9′ Martignago (A); 91′ Defendi (C)

Cuneo: Cardelli, Cristini, Said Mhando, Pecorini, Bobb, Defendi, Santacroce, Suljic, Kanis, Marin, Gissi. All. Scazzola. (Gozzi, Tafa, Arras, Caso, Emmausso, Jallow, Ferrieri, Spizzichino, Reymond, Castellana, Celia, Paolini).

Albissola: Albertoni, Rossini, Mahrous, Moretti, Russo, Raja, Martignago, Oliana, Sibilia, Oukhadda, Nossa. All. Lavezzini (Piccardo, Bambino, Gulli, Cais, Bezziccheri, Calcagno, Durante, Bartulovic, Gargiulo, Cisco, Silenzi, Perasso).